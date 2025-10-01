Dieta 5 | 2 cos' è e quali sono i benefici per l' organismo

Dieta 5:2, ecco il digiuno intermittente più amato e seguito degli ultimi anni e che ha visto un aumento dei suoi sostenitori proprio nell'ultimo periodo. Il metodo ha preso vita nel Regno Unito nel 2012 per merito del giornalista e medico britannico Michael Mosley, che ne ha testato l'efficacia attraverso i suoi lavori. È un percorso di dimagrimento basato su un digiuno intermittente a giorni alterni, per cinque giorni si segue l'alimentazione consueta e parte della routine quotidiana. Mentre in due giornate, non consecutive, si segue un percorso alimentare più restrittivo con 500 calorie per le donne e 600 calorie per gli uomini, da assumere durante la giornata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

