Dieci sconfitte possono bastare? Schlein già circondata da avvoltoi
Il segretario mette le mani avanti: «I conti li faremo alla fine». Ma nel partito inizia il redde rationem con la nascita dell’ottava corrente dei Nuovi riformisti, guidata da Guerini, Gori, Picierno e Quartapelle. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: dieci - sconfitte
Elly Schlein tra le pressioni del centro e le dieci sconfitte con il M5S. I limiti della «crociata» al voto - X Vai su X
FOCUS SETTORE GIOVANILE: I RISULTATI DEL FINE SETTIMANA AGONISTICO ROSSOBLU Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nel fine settimana del settore giovanile agonistico dell’Unione Cadoneghe. Bottino pieno solo per l’Under 15, che supera p - facebook.com Vai su Facebook