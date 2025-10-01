Dieci sconfitte possono bastare? Schlein già circondata da avvoltoi

Il segretario mette le mani avanti: «I conti li faremo alla fine». Ma nel partito inizia il redde rationem con la nascita dell’ottava corrente dei Nuovi riformisti, guidata da Guerini, Gori, Picierno e Quartapelle. 🔗 Leggi su Laverita.info



