Dieci ristoranti tra la Lunigiana la Versilia per passare poi al Chianti ed alle meraviglie architettoniche di Firenze Pisa Siena Lucca e in mezzo all' accogliente natura autunnale

D ai borghi e castelli della Lunigiana, alle spiagge della Versilia, per passare poi alle colline del Chianti ed alle meraviglie architettoniche di Firenze, Pisa, Siena, Lucca, la Toscana è una terra di rara bellezza. A Mocrone, in Lunigiana, la Locanda Gavarini offre un'immersione autentica: grandi sale, giardino, piscina e una cucina di territorio che celebra testaroli, funghi fritti, coniglio alle castagne e agnello con carciofi. Viareggio, il Lunasia è tempio della cucina d'autore firmata Luca Landi: piatti jazzistici tra gelati salati, linguine al brodo di tartufi di mare e anatra del parco.

