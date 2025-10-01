Dieci nuovi tram di Škoda per la linea Teb T2 | a febbraio 2026 la prima consegna

Škoda Group e Teb hanno presentato mercoledì pomeriggio, 1° ottobre, il nuovo tram ForCity Classic progettato per la linea tramviaria T2 Bergamo – Villa d’Almè, il cui avvio del servizio è previsto nel luglio 2026. Il veicolo – presentato a Rho, in Fiera, in occasione dell’ Expo Ferroviaria 2025 – è il primo modello della nuova generazione della piattaforma ForCity e sono stati costruiti nello stabilimento ceco di Pilsen. Al termine dei saluti istituzionali dell’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente e dell’assessore alla Mobilità di Comune Marco Berlanda, Olesea Lachi, amministratrice delegata di Škoda Group Italia, ha illustrato le caratteristiche tecniche dei nuovi tram. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

