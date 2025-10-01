Dieci nuovi tram di Škoda per la linea Teb T2 | a febbraio 2026 la prima consegna
Škoda Group e Teb hanno presentato mercoledì pomeriggio, 1° ottobre, il nuovo tram ForCity Classic progettato per la linea tramviaria T2 Bergamo – Villa d’Almè, il cui avvio del servizio è previsto nel luglio 2026. Il veicolo – presentato a Rho, in Fiera, in occasione dell’ Expo Ferroviaria 2025 – è il primo modello della nuova generazione della piattaforma ForCity e sono stati costruiti nello stabilimento ceco di Pilsen. Al termine dei saluti istituzionali dell’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente e dell’assessore alla Mobilità di Comune Marco Berlanda, Olesea Lachi, amministratrice delegata di Škoda Group Italia, ha illustrato le caratteristiche tecniche dei nuovi tram. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: dieci - nuovi
L’espansione conquista nuovi fan dopo dieci anni come capolavoro della fantascienza
L'Amministrazione della Città Bianca rafforza la polizia locale: dieci nuovi agenti in organico
Dieci nuovi autisti, tra i quali due donne, formati per guidare gli autobus di Start Romagna
Dopo oltre dieci anni di commissariamento, gli enti intermedi hanno nuovi presidenti eletti e nuovi rappresentanti - facebook.com Vai su Facebook
Selezionati i dieci nuovi dirigenti del Comune, in carica con Mezzetti fino al 2029 https://ift.tt/rmyal6J https://ift.tt/U6mBS7V - X Vai su X