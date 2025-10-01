Dieci minorenni via dal campo nomadi
Un uomo e una donna sui trent'anni e un'anziana. Sono stati denunciati per abbandono di minori dopo il blitz del Nucleo Problemi del Territorio della Polizia locale nei giorni scorsi a sud della città e del quartiere Gratosoglio, nel campo rom di via Selvanesco da dove i vigili hanno allontanato dieci minorenni. Questo insediamento di nomadi bosniaci non stanziali ha acquisito notorietà a partire da metà agosto con la morte della vedova 71enne Cecilia De Astis, travolta e uccisa da un'auto «pirata» in via Michele Saponaro, Proprio al Gratosoglio. Grazie alle indagini della Locale si scoprì infatti che a rubare e poi a guidare la vettura in questione erano stati 4 minorenni - un maschio 13enne (che era alla guida), il fratello di 12 anni, la cuginetta che ne ha solo 11 e un altro 12enne - tutti residenti appunto nello stanziamento di via Selvanesco.
