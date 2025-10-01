Dieci anni dopo le sanzioni tornano le sanzioni a paralizzare l’Iran

Le sanzioni tornano a colpire l’Iran. A poco sono servite le parole di Masoud Pezeshkian, presidente a Teheran dal 2024, intervenuto lo scorso 24 settembre all’ ottantesima Assemblea Generale dell’Onu. “Ingiuste e illegali”, così il presidente iraniano aveva definito le sanzioni economiche, la cui reintroduzione incombeva sulla Repubblica Islamica già da qualche tempo. Le buone intenzioni non sono bastate. “Ribadisco ancora una volta che l’Iran non ha mai cercato né mai cercherà di costruire la bomba atomica”. Nonostante il tentativo di Teheran di mostrarsi rassicurante, affidato al discorso di Pezeshkian il moderato, volto mansueto del regime, lontano dall’estetica degli Ayatollah, domenica 28 settembre l’ONU ha ripristinato alcune delle sanzioni previste nei confronti dell’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

