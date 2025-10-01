didattica edilizia e occupazione apre un polo rivolto ai giovani

Si inaugura oggi, alle 15.30 in via Francesco Cilea 12, la nuova sede della Fondazione Its Tec Academy Territorio Energia Costruire, realizzata grazie ai fondi del Pnrr. Alla cerimonia, dalle 15.30, l’assessore Chiara Scaramagli del Comune di Ferrara, rappresentanti della Regione, dell’Università, del mondo delle imprese e delle scuole. L’apertura della sede rappresenta un punto di riferimento per l’ innovazione didattica rivolta ai giovani e al territorio, offrendo spazi, strumenti e staff specializzati per la formazione tecnica superiore, nell’ambito dell’ edilizia sostenibile e della transizione energetica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

