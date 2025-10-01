Diciannovenne ferito per rapina a Boscoreale

Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte un 19enne oplontino, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato rapinato e poi ferito in via Passanti Flocco, a Boscoreale. In auto, il giovane sarebbe stato colpito da uno sconosciuto con un corpo contundente al fianco sinistro. Il malvivente sarebbe poi fuggito con alcuni suoi oggetti personali. Trasportato in ambulanza al San Leonardo di Castellammare, il 19enne è stato operato per un polmone collassato. Ora in prognosi riservata, è stato trasferito all’Ospedale del Mare. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri della stazione di Boscoreale e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per chiarire dinamica e matrice dell’evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Diciannovenne ferito per rapina a Boscoreale

In questa notizia si parla di: diciannovenne - ferito

E' in condizioni molto gravi un 19enne ferito in un incidente stradale tra Notaresco e Cologna Paese. Il suo scooter si è scontrato con un camion. Il giovane è rimasto ferito sulla strada Notaresco- Cologna Paese. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno a - facebook.com Vai su Facebook

Diciannovenne ferito e rapinato a Boscoreale. È in prognosi riservata - La scorsa notte un 19enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato rapinato e poi ferito in via Passanti Flocco, a Boscoreale. Segnala msn.com

Boscoreale, 19enne rapinato e ferito: in prognosi riservata - La scorsa notte un 19enne oplontino, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato rapinato e poi ferito in via Passanti Flocco, a Boscoreale. Riporta msn.com