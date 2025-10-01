Diao fatica a proporsi per Bisoli non è serata

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025

Klinsmann 7. Assoluto protagonista nella prima frazione, quando compie almeno quattro interventi provvidenziali. Bravo su Kvernadze e Raimondo, si trasforma in supereroe su Monterisi. Tradito dalle marcature da fermo sbagliate dalla propria difesa e da due deviazioni sfortunate di Adamo. Ciofi 6. Uno dei migliori del primo tempo, non ha particolari colpe sui gol. Viene sacrificato da Mignani sul 3-0 (dal 12’ st Olivieri 6. Entra nell’azione del gol di Ciervo). Zaro 5,5. Sin qui la serata più complicata della sua avventura in bianconero. Evita comunque in un paio di circostanze un passivo ben peggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

