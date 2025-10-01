Dialoghi all' Officina dell' arte la mostra di Luisa Azzini e Antonella Lenti

1 ott 2025

Sabato 4 ottobre alle ore 17,40 all'Officina dell'arte inaugurazione della mostra "Dialoghi" di Luissa Azzini e Antonella Lenti.La mostra si concluderà martedì 21 ottobre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

