Dialoghi all' Officina dell' arte la mostra di Luisa Azzini e Antonella Lenti

Sabato 4 ottobre alle ore 17,40 all'Officina dell'arte inaugurazione della mostra "Dialoghi" di Luissa Azzini e Antonella Lenti.La mostra si concluderà martedì 21 ottobre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

