Di ritorno dalla Sicilia gli rubano l' auto con valigie e regali e la ritrova cannibalizzata | Siamo stanchi

Nella notte di mercoledì 1° ottobre, in zona Rione Martucci a Foggia, ignoti hanno portato via una Dacia Sandero che il conducente aveva preso a noleggio a Roma e al cui interno c'erano valigie e i regali comprati in Sicilia ai familiari. La vettura è stata rintracciata grazie al Gps nelle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: ritorno - sicilia

Il ritorno di Sicilia in bolle: tre giorni di degustazioni per l’undicesima edizione della kermesse

Grande attesa per il ritorno di dj Gigi D’Agostino in Sicilia: il 13 agosto alla villa Bellini

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Gli espropriati in Sicilia e Calabria saranno indennizzati di più. Sarà un ritorno di cervelli"

ASE Sicilia accoglie con entusiamo il ritorno della base Ryanair a Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Vendemmia 2025 in Sicilia: il ritorno alla normalità dopo anni di siccità e malattie. Per rimanere sempre aggiornato iscriviti alla Newsletter di Terrà #SVILUPPORURALESICILIA #TERRÀ @Regione_Sicilia - X Vai su X

Spaccano il vetro dell'auto e rubano gli zaini con iPad e contanti, vittima denuncia ma riceve l'amara sorpresa - Il giovane, che era con la sua fidanzata proprietaria dell'iPad e di uno degli zaini rubati, ha individuato la refurtiva in un campo rom di Giuglia ... Lo riporta internapoli.it

Rubano auto in sharing, tre arresti. Due giorni prima erano stati colti sul fatto e denunciati - Tre giovanissimi — un 19enne romano con precedenti e due minori di 17 e 14 anni — sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare una Fiat 500 di una società di ... Come scrive romatoday.it