Di Lorenzo | Mondiale? Ci sentiamo addosso questa responsabilità Vogliamo…

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Di Lorenzo, giocatore della Nazionale, si è raccontato ai microfoni di Vivo Azzurro TV, partendo dagli inizi fino al Mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

di lorenzo mondiale ci sentiamo addosso questa responsabilit224 vogliamo8230

© Pianetamilan.it - Di Lorenzo: “Mondiale? Ci sentiamo addosso questa responsabilità. Vogliamo…”

In questa notizia si parla di: lorenzo - mondiale

Lorenzo Musetti rischia di perdere la top-10 mondiale? Gli incroci a Toronto: chi lo può superare

Lorenzo Finn, impresa Mondiale: il cielo in Ruanda si tinge d’azzurro

La festa di Lorenzo Finn a Casa Italia dopo la vittoria Mondiale

lorenzo mondiale sentiamo addossoDi Lorenzo: “Mondiale? Ci sentiamo addosso questa responsabilità. Vogliamo…” - Giovanni Di Lorenzo, giocatore della Nazionale, si è raccontato ai microfoni di Vivo Azzurro TV, partendo dagli inizi fino al Mondiale ... Come scrive msn.com

lorenzo mondiale sentiamo addossoDi Lorenzo sul Mondiale con l'Italia: "Ci sentiamo addosso questa grande responsabilità" - Giovanni Di Lorenzo ha raccontato la sua storia a Vivo Azzurro TV, partendo da quando sognava di diventare calciatore fino ai due Scudetti, la fascia. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Mondiale Sentiamo Addosso