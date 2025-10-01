Di Canio sicuro | L’Inter sta trovando continuità il restyling di Chivu procede bene

Di Canio commenta il momento dell’Inter dopo il successo contro lo Slavia Praga: «L’Inter sta trovando continuità». Paolo Di Canio, ex attaccante e attuale opinionista di Sky Sport, ha analizzato il momento dell’ Inter dopo la convincente vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League. Di Canio ha parlato della ripresa della squadra di Cristian Chivu dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, sottolineando i miglioramenti nella difesa e nella capacità di mantenere la continuità nelle prestazioni. L’EVOLUZIONE DIFENSIVA DELL’INTER – «Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, subendo 6 reti, l’Inter ne subisce uno in quattro partite e ne fa 9». 🔗 Leggi su Internews24.com

