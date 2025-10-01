Detesto la ragazza di mio figlio Ho i miei buoni motivi

Mio figlio ha ventisette anni, è laureato a pieni voti, ha un ottimo lavoro e una fidanzata che detesto. Lo so che lui è grande e io sono la madre che non bisognerebbe essere, ma non è che una smetta di sentirsi madre quando i figli crescono. Ha conosciuto questa ragazza sei mesi fa ma l’ha già presentata a noi, a tutti gli amici di famiglia, l’ha portata in tutte le nostre case per week end e vacanze e adesso parlano addirittura di convivenza. Cerco di rendermi ancora più antipatica ai suoi occhi spiegandole che la ragazza in questione proviene da un ambiente molto diverso dal nostro e credo che alla lunga questo possa costituire un problema principalmente per loro due. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Detesto la ragazza di mio figlio. Ho i miei buoni motivi..."

