Detenzione e porto abusivo di armi quattro arresti per una ‘stesa’

Tempo di lettura: 2 minuti In Mondragone, Falciano del Massico e Castellina in Chianti (SI), i Militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di 4 indagati, gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di arma da fuoco, minaccia aggravata dall'aver esploso in una pubblica via cinque colpi di arma da fuoc? e? per possesso illegale di cinque bossoli esplosi.

