Il cinema contemporaneo si confronta spesso con produzioni che, pur apparendo promettenti, si rivelano deludenti sotto il profilo narrativo e qualitativo. Un esempio recente è rappresentato da Detective Knight – La notte del giudizio, primo capitolo di una trilogia diretta a sfruttare il nome di Bruce Willis. Questo film, che sulla carta doveva essere un action thriller coinvolgente, si distingue per una trama prevedibile e l’uso di cliché consolidati, risultando in un insuccesso commerciale e critico. trama e sviluppo narrativo di Detective Knight – La notte del giudizio. le vicende principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Detective knight: spiegazione del finale e vendetta di casey su winna