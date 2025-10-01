Detective Knight – La notte del giudizio spiegazione del finale | Casey si vendica su Winna?

Cinefilos.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Detective Knight – La notte del giudizio ( primo film di una trilogia ) trae in inganno fin dal titolo. Il film, infatti, non ruota davvero intorno al detective James Knight, ma su Casey Rhodes, con cui Knight sembra trovare un legame solo verso la fine. Per la maggior parte, la trama segue Casey e non Knight. Con un finale prevedibile e una narrazione piena di cliché, il film si rivela un altro insuccesso con Bruce Willis, che negli ultimi anni ha accumulato ruoli poco significativi in titoli come White Elephant, Wire Room, Agent Game, A Day to Die e Gasoline Alley. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: detective - knight

Su «True Detective» al femminile cala la notte del noir - Sull’immaginaria cittadina di Ennis, sopra il circolo polare in Alaska, cala l’ultimo tramonto dell’anno e scende la notte artica destinata a durare più di due settimane. Si legge su ilmanifesto.it

Cerca Video su questo argomento: Detective Knight 8211 Notte