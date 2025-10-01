Design studenti geniali I talenti del Nid rivestono la Macan elettrica Al lavoro per Porsche

Lanazione.it | 1 ott 2025

Il futuro e la tradizione. Da un lato il “Nuovo istituto design“ di Perugia con i suoi giovani promettenti talenti, dall’altro un’azienda solida, concessionaria di un marchio prestigioso e iconico di livello mondiale, il Centro Porsche Perugia: dalla collaborazione di queste due realtà è nato un progetto che ha unito didattica, creatività e mondo del lavoro: si tratta di ‘Wrap outline Porsche Macan elettrica’ ed è l’esperienza vissuta dagli studenti del primo anno di Graphic design che hanno elaborato dei progetti creativi per la realizzazione di livree personalizzate per la nuova Porsche Macan elettrica, mentre quelli del secondo anno di Product e Interior design hanno progettato un ambiente 3D in realtà virtuale per la visualizzazione, su schermo e sul visore, delle Porsche personalizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

