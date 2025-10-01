Desertificazione del Centro Storico Civico22 | Serve la mano pubblica

Tempo di lettura: 2 minuti Conviene scomodare John Maynard Keynes se si vuole provare a risolvere il problema della desertificazione del Centro Storico di Benevento, desertificazione di residenti e di botteghe commerciali e artigianali: serve la mano pubblica, deve intervenire il Comune. Occorrono interventi regolatori, spesa pubblica e riduzione delle tasse per stimolare una rinascita che il privato non ha i mezzi o l’interesse ad avviare. I centri commerciali, gli ipermercati e le grandi superfici di vendita hanno strozzato il commercio locale rendendolo piccolo, fragile ed episodico. Il nuovo PUC preveda il blocco delle licenze per la grande distribuzione e il contenimento, entro opportuni limiti, delle superfici di vendita per la media distribuzione; almeno questi punti del Piano dovrebbero essere adottati in Consiglio Comunale affinché scattino le norme di salvaguardia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

