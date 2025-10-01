Deruba un uomo e lo picchia riducendolo in coma | fermato senegalese

Il fermato, per tentato omicidio, è un senegalese immigrato irregolare, noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

deruba uomo picchia riducendoloDeruba un uomo e poi lo picchia riducendolo in coma - Prima avrebbe derubato un 32enne del portafoglio poi, una volta che la vittima gli ha richiesto indietro il borsellino, lo avrebbe preso a pugni riducendolo in coma. Come scrive msn.com

