Deruba un uomo e lo picchia riducendolo in coma | fermato senegalese

Il fermato, per tentato omicidio, è un senegalese immigrato irregolare, noto alle forze dell'ordine.

Deruba un uomo e poi lo picchia riducendolo in coma - Prima avrebbe derubato un 32enne del portafoglio poi, una volta che la vittima gli ha richiesto indietro il borsellino, lo avrebbe preso a pugni riducendolo in coma. Come scrive msn.com