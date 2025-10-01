Dermorexia cos' è l' ossessione che spopola sui social

Skincare e beauty routine potrebbero essere messe al bando sui social network molto presto. Il motivo è legato all'allarme lanciato dagli esperti del settore che, preoccupati per la crescente ossessione dei giovani per la cura della pelle, hanno coniato il termine dermorexia per identificare i malati di skincare. Già, perché anche l'uso eccessivo di creme, detergenti e prodotti di bellezza, spesso testati per seguire mode e trend virali, può avere effetti gravi e controproducenti sulla salute della pelle. Come nasce il termine. La prima a parlare di dermorexia è stata la beauty reporter americana Jessica DeFino che, nelle sue rubriche sul New York Times e sul Guardian, ha usato più volte il termine per descrivere i comportamenti ossessivi che si stanno iniziando a osservare in ambito skincare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

