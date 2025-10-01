Depressione anoressia e poi la rinascita di Vittorio Sgarbi | Mi sono chiuso a riccio dopo l’uscita dal governo

Cultweb.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Sgarbi torna alla ribalta dopo mesi di assenza dalle scene pubbliche, segnati da una profonda depressione che lo ha ridotto a 59 chili di peso. Il critico d’arte, ex sottosegretario alla Cultura e oggi sindaco di Arpino, è riapparso pubblicamente in occasione delle elezioni regionali nelle Marche, dove si è recato al seggio di San Severino Marche per esercitare il suo diritto di voto. Le immagini hanno fatto il giro dei media e dei social, mostrando un Sgarbi visibilmente dimagrito e provato. In un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, il 73enne ha raccontato per la prima volta i dettagli della sua battaglia contro la depressione che lo ha colpito dopo le dimissioni dal governo, seguite a un’inchiesta giudiziaria. 🔗 Leggi su Cultweb.it

depressione anoressia e poi la rinascita di vittorio sgarbi mi sono chiuso a riccio dopo l8217uscita dal governo

© Cultweb.it - Depressione, anoressia e poi la rinascita di Vittorio Sgarbi: “Mi sono chiuso a riccio dopo l’uscita dal governo

In questa notizia si parla di: depressione - anoressia

YuYu, il successo esplosivo e poi la depressione e l’anoressia: “Pesavo 36 chili, ho avuto paura di morire”

Sgarbi: "Dopo l'uscita dal governo ho rischiato di morire tra depressione e anoressia". Le rivelazioni choc

depressione anoressia rinascita vittorioVittorio Sgarbi: «Sono caduto in depressione per la mia uscita dal governo. Ho rischiato di morire: Sabrina mi ha salvato, la sposo» - Il critico: «Ho subito un’ingiustizia assoluta, non avevo più voglia di mangiare e di vivere» ... Si legge su msn.com

Sgarbi: "Dopo l'uscita dal governo ho rischiato di morire tra depressione e anoressia". Le rivelazioni choc - Dopo le vicende che lo hanno portato alle dimissioni da sottosegretario alla Cultura nel febbraio 2024, Sgarbi ha vissuto un periodo molto complesso ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Depressione Anoressia Rinascita Vittorio