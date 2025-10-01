Depressione anoressia e poi la rinascita di Vittorio Sgarbi | Mi sono chiuso a riccio dopo l’uscita dal governo

Vittorio Sgarbi torna alla ribalta dopo mesi di assenza dalle scene pubbliche, segnati da una profonda depressione che lo ha ridotto a 59 chili di peso. Il critico d'arte, ex sottosegretario alla Cultura e oggi sindaco di Arpino, è riapparso pubblicamente in occasione delle elezioni regionali nelle Marche, dove si è recato al seggio di San Severino Marche per esercitare il suo diritto di voto. Le immagini hanno fatto il giro dei media e dei social, mostrando un Sgarbi visibilmente dimagrito e provato. In un'intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, il 73enne ha raccontato per la prima volta i dettagli della sua battaglia contro la depressione che lo ha colpito dopo le dimissioni dal governo, seguite a un'inchiesta giudiziaria.

