Denzel Dumfries | Contento di aver segnato Thuram ha fatto…

Denzel Dumfries si conferma sempre più decisivo nell' Inter di Cristian Chivu. L'esterno olandese, reduce da un'altra prestazione brillante, ha messo la sua firma nella vittoria contro lo Slavia Praga a San Siro, confermando la sua capacità di incidere non solo in fase difensiva ma anche in zona gol. Al termine della partita, Dumfries ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: " Sono contento di aver fatto gol e di aver aiutato i miei compagni a vincere. È stata una grande azione di Thuram, sono felice di aver segnato ". Parole semplici ma dirette, che raccontano l'entusiasmo di un giocatore in costante crescita.