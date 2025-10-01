Denunciato il figlio di Maurizio Rebuzzini il fotografo morto a Milano | quali sono le accuse

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fotografo Maurizio Rebuzzini è deceduto al pronto soccorso lo scorso 17 settembre dopo essere stato trovato in fin di vita nel suo studio a Milano. Due settimane dopo il figlio, Filippo Rebuzzini, è stato denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale per aver offeso i militari accorsi in suo soccorso per recuperare il cellulare scomparso: ecco quali sono le accuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: denunciato - figlio

“Sei una ragazzina”, padre picchia e insulta il figlio: denunciato per abusi di mezzi di correzione

Sputa alla moglie in strada davanti al figlio minorenne. Lei maltrattata per anni ma per paura non aveva denunciato

"Suo figlio è in arresto dopo l'incidente", l'anziana consegna 6mila euro e tre catenine: 19enne denunciato

denunciato figlio maurizio rebuzziniDenunciato il figlio di Maurizio Rebuzzini, il fotografo morto a Milano: quali sono le accuse - Il fotografo Maurizio Rebuzzini è deceduto al pronto soccorso lo scorso 17 settembre dopo essere stato trovato in fin di vita nel suo studio a Milano ... Riporta fanpage.it

Milano, il figlio del critico fotografico Rebuzzini denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale - Filippo Rebuzzini, 44 anni, aveva insultato i carabinieri davanti a Stazione Centrale. Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Denunciato Figlio Maurizio Rebuzzini