Denunciato il figlio di Maurizio Rebuzzini il fotografo morto a Milano | quali sono le accuse
Il fotografo Maurizio Rebuzzini è deceduto al pronto soccorso lo scorso 17 settembre dopo essere stato trovato in fin di vita nel suo studio a Milano. Due settimane dopo il figlio, Filippo Rebuzzini, è stato denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale per aver offeso i militari accorsi in suo soccorso per recuperare il cellulare scomparso: ecco quali sono le accuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
