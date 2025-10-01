Dengue un caso nel Comune di Colle Val d’Elsa nel Senese | scatta la disinfestazione

(Adnkronos) – Un caso di Dengue nel Senese. A darne notizia è l'amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa che parla di un'area ben identificata e limitata in località Boscona. Il Comune, in accordo con la Asl, ha attivato immediatamente la procedura di prevenzione prevista in questi casi. Già da stasera nell'area identificata e per un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

