(Adnkronos) – La regione Lazio si trova ad affrontare un allarmante declino demografico, con un crollo del 27% delle nascite registrato negli ultimi dieci anni e un’età media della prima maternità che supera i 32 anni. Di fronte a questa “crisi strutturale”, l’Osservatorio Vita e Natalità (ONV) ha ribadito la necessità impellente di politiche familiari . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Denatalità Lazio: ONV chiede politiche familiari e innovazione