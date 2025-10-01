Pesaro, 30 settembre 2025 – Non sono bastati dieci giorni in più per recuperare il tempo perduto: la Vuelle, che ha messo insieme gli ultimi pezzi due settimane fa, sembra ancora in pre-campionato e così Livorno, senza fare niente di speciale, la porta a casa. Il primo tempo è la sagra degli errori: è palese che ai biancorossi manchi ancora l’intesa; il numero delle palle perse, alcune banali, è esagerato: 12, di cui 7 nel solo primo quarto. Felder boccheggia già dopo pochi minuti, bisognerà aspettare che entri in forma per vedere se il suo trattamento di palla potrà cambiare le cose. Intanto i compagni devono organizzarsi, poggiando sulla tecnica di Miniotas, i muscoli di Maretto e il tiro di Tambone: sono loro a tenere a galla la squadra quando sta per deragliare (8-17 al 9’) sotto i colpi di Woodson che al debutto ne aveva messi 32. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Delusione Vuelle con Livorno: 62-78. Pesaro in debito di ossigeno