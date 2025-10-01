Delitto di Garlasco Luciano Garofano rinuncia all’incarico di consulente di Andrea Sempio | Mancata condivisione dei suggerimenti con la difesa

Nuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano ha rinunciato all’incarico di consulente di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota in cui si precsa che “la decisione di rinunciare all’incarico è maturata in conseguenza della mancata condivisione da parte della difesa” di Sempio “dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal Generale in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia”. Garofano in una nota ricorda di essere stato nominato consulente di Andrea Sempio sin dal 2017 e specifica di aver deciso di lasciare l’incarico in quanto “ritiene che siano venuti meno i presupposti per il mantenimento del proprio incarico”. 🔗 Leggi su Tpi.it

