Delitto di Garlasco la previsione di De Rensis sull' inchiesta | Si allargherà e ci saranno più indagati

L'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, è intervenuto in una trasmissione tv per parlare dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, la previsione di De Rensis sull'inchiesta: "Si allargherà e ci saranno più indagati"

Delitto di Garlasco, la previsione di De Rensis sull'inchiesta: "Si allargherà e ci saranno più indagati" - L'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, è intervenuto in una trasmissione tv per parlare del delitto di Garlasco e dell'inchiesta ... Scrive virgilio.it

Delitto di Garlasco, i nuovi esami destinati a ribaltare le indagini: “Quadro diverso dal 2007”. E De Rensis attacca: "Errori e orrori" - Stando alle ultime indiscrezioni le analisi condotte dalla professoressa Cattaneo porterebbero a conclusioni molto differenti sull’omicidio di Chiara Poggi ... Come scrive libero.it