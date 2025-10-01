Delitto di Garlasco ex comandate Ris di Parma Garofano lascia ruolo consulente tecnico di Sempio per divergenze con la difesa
L’ex comandante del Ris rinuncia al ruolo di consulente tecnico di Andrea Sempio nell’inchiesta Poggi: “Mancata condivisione scientifica con i difensori” Nuova svolta nel delitto di Garlasco: l'ex comandante dei Ris di Parma, Luciano Garofano, ha rinunciato al ruolo di consulente tecnico dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Delitto di Garlasco, non c'è Dna maschile sul tappetino sporco di sangue. Cosa resta ancora da analizzare
Delitto di Garlasco: a #StorieItaliane le ultime novità e i dubbi sulla nuova inchiesta.
? Il delitto di Garlasco e il nodo competenze sull'asse Brescia-Pavia: "Testimoni e indagati? Occhio alla nullità" http://dlvr.it/TNNrVv #Garlasco #Giustizia #Corruzione #ProceduraPenale #Avvocato
Delitto di Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all’incarico di consulente di Andrea Sempio: “Mancata condivisione dei suggerimenti con la difesa” - Nuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano ha rinunciato all’incarico di consulente di Andrea Sempio. Segnala tpi.it
Garlasco, colpo di scena: Garofano lascia Sempio. A giugno disse «Se è colpevole, mollo tutto» - L’ex comandante dei Ris rinuncia all’incarico di consulente tecnico di Andrea Sempio. Riporta panorama.it