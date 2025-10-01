delitti di benevento il ritratto delle vittime

Nella palazzina in contrada Frasso a Paupisi Elisabetta Polcino, 49 anni, si dedicava ai figli, Antonia e Cosimo, 16 e 15 anni. Il primogenito Mario lo sentiva al telefono: ha 23 anni, vive a Rimini e dopo aver saputo della tragedia è tornato in Campania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

