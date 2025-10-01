Delitti di Benevento il ritratto delle vittime
Nella palazzina in contrada Frasso a Paupisi Elisabetta Polcino, 49 anni, si dedicava ai figli, Antonia e Cosimo, 16 e 15 anni. Il primogenito Mario lo sentiva al telefono: ha 23 anni, vive a Rimini e dopo aver saputo della tragedia è tornato in Campania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: delitti - benevento
Parla la signora Enza, lontana parente delle vittime, la prima ad arrivare sul luogo del delitto a Paupisi (Benevento), dove Salvatore Ocone, 58 anni, ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino prima di fuggire e poi uccidere anche il figlio minore e ridurre in fin di vit
Femminicidio nel Beneventano, Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi #benevento #femminicidio #1ottobre #salvatoreocone