Delirio Albanese sulla Flotilla | Sfondano l' assedio sono orgogliosa
La Flotilla è una spedizione umanitaria così politicizzata e divisiva che perfino a sinistra, dove di solito regna il pensiero, gli opinionisti si dividono. C’è chi va addirittura orgoglioso della prova di forza contro Israele e chi, al contrario, mette in luce tutte le contraddizioni e i rischi di affrontare un altro Stato in questo modo. Due visioni diametralmente opposte rappresentate bene durante l’ultima puntata di Di Martedì, il talk show di approfondimento politico e non solo condotto da Giovanni Floris su La7 in prima serata. Da una parte la penna di Repubblica Massimo Giannini, contrario e contrariato rispetto alla missione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: delirio - albanese
Accordi e disaccordi, il delirio di Francesca Albanese: "A Gaza soluzione finale"
"Una soluzione finale...". L'ultimo delirio di Francesca Albanese contro Israele
Se non e’ fanatismo antisemita questo cosa e’? Tra l’ altro stava pure dando l’ onorificenza alla Albanese. Parlare anche per degli innocenti non e’ andato bene . Ormai siamo al delirio collettivo - X Vai su X
IL VIDEO - Francesca Albanese, mentre il sindaco parlava, ha iniziato a ridere e scuotere la testa, coprendosi gli occhi con le mani. E ha detto: 'Non bisogna giustificare i terroristi, ma capirli e chiedersi cosa vogliono e cosa chiedono: la Storia si ricorderà che s - facebook.com Vai su Facebook
Delirio Albanese sulla Flotilla: "Sfondano l'assedio, sono orgogliosa" - La Flotilla divide pure la sinistra: Francesca Albanese la difende come atto politico contro l’assedio, mentre Massimo Giannini la critica come rischio eccessivo dopo obiettivi già raggiunti ... Come scrive msn.com
"Un esempio di umanità". La Albanese fa il tifo per la Flotilla di Greta &Co. - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori ... Si legge su ilgiornale.it