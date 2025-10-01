Delirio Albanese sulla Flotilla | Sfondano l' assedio sono orgogliosa

La Flotilla è una spedizione umanitaria così politicizzata e divisiva che perfino a sinistra, dove di solito regna il pensiero, gli opinionisti si dividono. C’è chi va addirittura orgoglioso della prova di forza contro Israele e chi, al contrario, mette in luce tutte le contraddizioni e i rischi di affrontare un altro Stato in questo modo. Due visioni diametralmente opposte rappresentate bene durante l’ultima puntata di Di Martedì, il talk show di approfondimento politico e non solo condotto da Giovanni Floris su La7 in prima serata. Da una parte la penna di Repubblica Massimo Giannini, contrario e contrariato rispetto alla missione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

