Delia | Le persone sulla Flotilla non accetteranno la violazione dello stato di diritto
"Se qualcosa - anche nella migliore delle ipotesi in cui (gli attivisti ndr) saranno 'solo' abbordati o arrestati - accadrà, le persone non saranno in grado di accettarlo perché significa accettare una violazione del nostro essere cittadini di uno stato di diritto e quel diritto lo vogliamo. 🔗 Leggi su Today.it
Parla Maria Elena Delia, Portavoce italiana Global Sumud Flotilla: "Il nostro governo è in grande difficoltà perchè le persone stanno cominciando a capire che ci sono centinaia di persone che vogliono fare un'operazione pacifica, un'operazione umanitaria" #È - X Vai su X
In 48 ore, il convoglio umanitario della Global Sumud Flotilla si trovera' di fronte alle coste di Gaza e ci aspettiamo un arresto di tutte le persone a bordo. Lo ha detto Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana della Flotilla, il convoglio umanitario di - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Tajani dopo colloquio con Delia: "Non sappiamo cosa può accadere. Situazione preoccupante" - Cammina a passo svelto con il telefono in mano sotto la grande volta di vetro e ferro dello scalo tedesco per non p ... Si legge su lastampa.it
Flotilla, portavoce italiana Delia rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Si legge su ilmessaggero.it