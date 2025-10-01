Delfino sbuca all’improvviso dall’acqua e sfiora la ringhiera di una barca | l’incredibile salto tra le urla dei turisti

Durante un’escursione di whale-watching nella baia di Monterey, California, alcuni passeggeri sono rimasti sorpresi quando un delfino è saltato in aria, sfiorando la ringhiera della barca. Il fatto è stato ripreso in un video pubblicato su Storyful dall’autrice Samantha e ampiamente diffuso online. Come mostra il filmato, l’animale ha compiuto un salto improvviso, dirigendosi in direzione della barca con traiettoria praticamente orizzontale. La ripresa mostra l’istante in cui le sue pinne quasi toccano la ringhiera. L’impatto ha spaventato i passeggeri della barca, anche se poi l’autrice del contenuto Samantha ha rassicurato gli utenti, scrivendo che il delfino non c’è stato contatto diretto, ma è solamente saltato vicino all’imbarcazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

