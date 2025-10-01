Dall’Avana a Bertinoro sotto il segno dell’Ospitalità. Nei giorni scorsi il ‘balcone di Romagna’ ha accolto la delegazione cubana coinvolta nel progetto di cooperazione internazionale ’ Acqua Campus Cuba ’, promosso per diffondere tecnologie europee per l’ agricoltura di precisione. Nato proprio in Romagna, durante le edizioni 2022 e 2023 di Macfrut, il progetto è già stato avviato, con la collaborazione anche di diversi soggetti del nostro territorio, fra cui l’azienda cesenate Winet srl, che si occupa di tecnologie per il monitoraggio ambientale e industriale. Sono stati proprio i tecnici di Winet che, durante una trasferta all’Avana, hanno avuto l’idea di invitare i partner cubani a Bertinoro, per sperimentare di persona la sua accoglienza, diventata nel tempo addirittura il tratto distintivo per eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delegazione cubana fa tappa a Bertinoro