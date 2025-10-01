Nel mondo di Cyberpunk 2077, la ricerca delle auto Delamain rappresenta una sfida interessante per i giocatori che desiderano esplorare a fondo Night City. La missione secondaria “Epistrophy” richiede di rintracciare sette veicoli del servizio taxi, ciascuno con caratteristiche e difficoltà diverse. Questa guida dettagliata fornisce tutte le informazioni necessarie per localizzare e recuperare ogni Delamain, ottimizzando l’esperienza di gioco e garantendo il massimo risultato. come individuare le auto del Delamain in cyberpunk 2077. iniziare la ricerca: punto di partenza e strumenti utili. La prima auto può essere trovata facilmente grazie alla mappa di gioco, che evidenzia la sua posizione appena si accetta la quest. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Delamain car locations in cyberpunk 2077: guida alla quest epistrophy