Jannik Sinner starà festeggiando in modo sobrio, come da consuetudine, il suo 21° titolo in carriera. L’altoatesino si è imposto nella finale dell’ ATP500 di Pechino (Cina), sconfiggendo piuttosto nettamente l’americano Learner Tien con un duplice 6-2. Una partita a senso unico in cui l’azzurro ha messo in mostra le sue caratteristiche di gioco di grande colpitore da fondo e solidità. Terzo titolo stagionale per Jannik e 18° nel massimo circuito internazionale sul cemento. Non ci sarà troppo tempo per recuperare dal momento che il pusterese è atteso a un impegno molto ravvicinato. Si tratta del Masters1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definito il primo avversario di Sinner a Shanghai: c’è un brutto ricordo lontano, mai dimenticato