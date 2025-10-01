Decine di perquisizioni e 9 arresti per stroncare il traffico di droga | almeno tre basi operative nel Ravennate - VIDEO

Nove arresti, decine di perquisizioni e diciotto indagati. Questi i principali dati all'esito del blitz dei Carabinieri messo in atto nelle prime ore di mercoledì per stroncare un traffico di droga messo in piedi da una presunta organizzazione criminale formata da tunisini e italiani.Consegnavano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

