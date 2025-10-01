Una panchina di Serie A è traballante, il tecnico rischia di essere esonerato: il club è pronto a ricontattare Daniele De Rossi. Sono passate cinque giornate dall’inizio della Serie A ed è dunque giunta l’ora di tirare le somme. Dalla lotta per lo Scudetto a quella per la retrocessione, senza dimenticare quella per la qualificazione alle coppe europee. I vari gruppetti si stanno delineando e per le società corre in soccorso la sosta per le nazionali di ottobre qualora dovessero esserci cambiamenti da fare. La pausa è un buon pretesto per esonerare un allenatore che ha perso le redini della squadra. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - De Rossi torna in Serie A: contatti con un “vecchio amore”