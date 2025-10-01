DE MARTINO SHOW AD AFFARI TUOI | FRECCIATE A PIER SILVIO BERLUSCONI E GERRY SCOTTI
Stefano De Martino ha risposto durante la puntata di Affari Tuoi alle critiche e punzecchiature arrivate al game show di Rai1 da parte di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti. All’ennesimo rifiuto di cambiare il pacco da parte della concorrente, un sorridente De Martino con tono assolutamente scherzoso e ironico ha pronunciato le seguenti parole, infiammando pubblico e social. Ancora non l’ha capito. Il nostro gioco è solo di fortuna. Noi abilità qua non ne richiediamo. Voi laureati? Via! Avete fatto un master? A casa! Parlate l’italiano fluentemente? No! Sapete fare le moltiplicazioni? Via! Fate le divisioni? Non vi candidate. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: martino - show
Stefano De Martino sul figlio Santiago: “Gli asini mettono al mondo cavalli da corsa”, lo show in arena non è un pacco
Stefano De Martino commenta lo spettacolo Meglio Stasera: ''Show in divenire''
AFFARI TUOI: ECCO QUANDO RIPARTE IL GAME SHOW CONDOTTO DA STEFANO DE MARTINO
Giovedì 25 settembre torna Time After Time – Forever Young Live da Di Martino Villa. Dalle 20.00 apericena con specialità dello chef, accompagnata da vini, bollicine o birra fresca. Alle 21.00 live show Forever Young, a seguire DJ Set Matteo La Rosa. - facebook.com Vai su Facebook
Affari Tuoi, Stefania sbaglia ma il vero show è di De Martino contro Scotti e Berlusconi. Web in tilt: “Sono saltati i nervi” - Nella puntata del 30 ottobre la concorrente 'regala' 300mila euro al Dottore, ma De Martino fa discutere con un siparietto in risposta alle critiche di Mediaset ... Scrive libero.it
Affari Tuoi, De Martino cambia tutto: “Riunioni d’emergenza”. La puntata della svolta con Antonio - Pubblicato scioccato: Affari Tuoi cambia pelle dopo i flop di share contro Gerry Scotti: ecco cosa è successo nella puntata del 28 settembre (e cosa cambia). Si legge su libero.it