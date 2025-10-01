Stefano De Martino ha risposto durante la puntata di Affari Tuoi alle critiche e punzecchiature arrivate al game show di Rai1 da parte di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti. All’ennesimo rifiuto di cambiare il pacco da parte della concorrente, un sorridente De Martino con tono assolutamente scherzoso e ironico ha pronunciato le seguenti parole, infiammando pubblico e social. Ancora non l’ha capito. Il nostro gioco è solo di fortuna. Noi abilità qua non ne richiediamo. Voi laureati? Via! Avete fatto un master? A casa! Parlate l’italiano fluentemente? No! Sapete fare le moltiplicazioni? Via! Fate le divisioni? Non vi candidate. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DE MARTINO SHOW AD AFFARI TUOI: FRECCIATE A PIER SILVIO BERLUSCONI E GERRY SCOTTI