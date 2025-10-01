De Martino rincara con il concorrente laureato | Non può partecipare ma la posso raccomandare per qualche altro gioco

Non si placa la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, con continue stoccate che ora arrivano da Rai 1. Stefano De Martino, dopo la gag di ieri sui laureati, ha rincarato nella puntata di questa sera con il concorrente Giuseppe della Regione Lazio. Veggente, agricoltore, ma anche laureato in Economia e Commercio. Al solo udire il suo titolo di studio, si rinnova la pungente complicità tra il Dottore, che telefona in studio, e De Martino. Lei non può partecipare, è laureato. Mi dispiace ironizza il conduttore, sempre in riferimento alle frecciate di Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi sulle capacità ‘non richieste’ per partecipare e vincere ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - De Martino rincara con il concorrente laureato: “Non può partecipare ma la posso raccomandare per qualche altro gioco”

In questa notizia si parla di: martino - rincara

Enzo Iacchetti rincara la dose su Gaza ad Accordi e Disaccordi. #enzoiacchetti #accordiedisaccordi #tv #Gaza #guerra #israelepalestina - facebook.com Vai su Facebook

Vergognoso il commento di Odifreddi: secondo lui sparare a Martin Luther King per le sue idee è diverso da sparare a un rappresentante MAGA. Come se il valore della vita dipendesse dal colore politico.E rincara la dose con un “chi semina vento raccoglie te - X Vai su X

De Martino replica alle critiche di Berlusconi e Scotti su Affari Tuoi. Cosa ha detto in diretta - Il conduttore e la frecciatina dopo le ripetute dichiarazioni di Scotti e Pier Silvio Berlusconi ... Secondo today.it

Scoppia il giallo della “concorrente cancellata” ad Affari Tuoi, è tutta una strategia di Stefano De Martino? - Gli ottimi risultati della Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continuano a far preoccupare Stefano De Martino e i vertici Rai, tanto che ieri la trasmissione dei pacchi ha tentato una mossa a sorpres ... Da rds.it