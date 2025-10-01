De Martino rincara con il concorrente laureato | Non può partecipare ma la posso raccomandare per qualche altro gioco

Non si placa la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, con continue stoccate che ora arrivano da Rai 1. Stefano De Martino, dopo la gag di ieri sui laureati, ha rincarato nella puntata di questa sera con il concorrente Giuseppe della Regione Lazio. Veggente, agricoltore, ma anche laureato in Economia e Commercio. Al solo udire il suo titolo di studio, si rinnova la pungente complicità tra il Dottore, che telefona in studio, e De Martino. Lei non può partecipare, è laureato. Mi dispiace ironizza il conduttore, sempre in riferimento alle frecciate di Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi sulle capacità ‘non richieste’ per partecipare e vincere ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

