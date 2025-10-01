De Martino lancia un'altra stilettata a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi | La partita annullata
Ancora una frecciatina di De Martino alla concorrenza, con il concorrente che scherza ancora sulle parole di Berlusconi e Scotti nella partita del 1 ottobre, reagendo scandalizzato ai cutticulum dei figli del concorrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: martino - lancia
Gerry Scotti a La ruota della fortuna lancia una frecciatina a De Martino: “Qui non regaliamo soldi, se li devono guadagnare”
Gerry Scotti lancia un’altra stoccata a Stefano De Martino: “Salutiamo Carlo Conti che ci guarda sempre”
Gerry scotti lancia frecciatina a stefano de martino
#AvantiUnAltro, la ‘valletta’ lancia De Martino: “Tra poco c’è il TG5 e domani #AffariTuoi” Esilarante siparietto tra la signora del pubblico e Paolo Bonolis durante i consueti saluti finali. Ecco il video - X Vai su X
PADULE DI FUCECCHIO SESTA TAPPA DI Ivana Di Martino, atleta, coach professionista, giornalista e ultrarunner, lancia il progetto "Infinita Bellezza", un viaggio di 10 maratone in 10 giorni attraverso l'Italia (12-21 settembre), affiancata da Legambiente, per - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino lancia una bella frecciatina a Gerry Scotti: ora sì che lo scontro si fa serio - La guerra è entrata nel vivo: Stefano De Martino ha lanciato una bella frecciatina al suo diretto competitor, Gerry Scotti. Segnala donnapop.it
Stefano De Martino ad Affati tuoi lancia una frecciatona a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi - Affari Tuoi lo Show preserale di Rai Uno condotto da Stefano De Martino è diretto concorrente de La Ruota della Fortuna, il game show ... isaechia.it scrive