De Cecco morto il presidente e amministratore Giuseppe Adolfo
È morto Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente di Molino e Pastificio De Cecco. A darne notizia è lo stesso gruppo con una breve nota. «È stata una figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda», hanno ricordato i manager. «Per onorarne memoria e contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio, abbiamo deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani «2 ottobre, ndr.). Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda». 🔗 Leggi su Lettera43.it
