De Bruyne | Zero tensioni con Conte voglio vincere e godermela Hojlund? È il nuovo Haaland

Napolissimo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due assist, una prestazione da leader e, finalmente, le parole che tutti aspettavano. Dopo giorni di gossip e polemiche costruite sul nulla, Kevin De Bruyne si presenta ai microfoni di Sky Sport e, con la serenità dei campioni, chiude una volta per tutte il presunto “caso Conte”. “Nessun Problema con Conte, Voglio solo Divertirmi”. La domanda era inevitabile, e la risposta è stata netta, limpida, senza lasciare spazio a interpretazioni. “ Non c’è stato nessun problema con Conte “, ha dichiarato il fuoriclasse belga. “Io sono un vincente, voglio giocare a calcio e fare la differenza, non ho avuto nessun problema con lui e con la squadra. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

de bruyne zero tensioni con conte voglio vincere e godermela hojlund 200 il nuovo haaland

© Napolissimo.it - De Bruyne: “Zero tensioni con Conte, voglio vincere e godermela. Hojlund? È il nuovo Haaland”

In questa notizia si parla di: bruyne - zero

Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social

Come è stato l'esordio di De Bruyne nell'amichevole Napoli-Arezzo

Napoli, arriva De Bruyne: attesa per l'arrivo a Castel Volturno

de bruyne zero tensioniDe Bruyne: «Mai avuto problemi con Conte, io sono un vincente, voglio solo giocare a calcio» - L'uomo Champions del Napoli, Kevin De Bruyne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting ... Da ilnapolista.it

de bruyne zero tensioniNapoli, tolleranza zero per De Bruyne: multa dopo la reazione al cambio? - Anche perché il regolamento dello spogliatoio parla chiaro in casa Napoli: tolleranza zero per chi protesta in caso di sostituzione. Segnala fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Zero Tensioni