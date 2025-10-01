De Bruyne | Zero tensioni con Conte voglio vincere e godermela Hojlund? È il nuovo Haaland

Due assist, una prestazione da leader e, finalmente, le parole che tutti aspettavano. Dopo giorni di gossip e polemiche costruite sul nulla, Kevin De Bruyne si presenta ai microfoni di Sky Sport e, con la serenità dei campioni, chiude una volta per tutte il presunto “caso Conte”. “Nessun Problema con Conte, Voglio solo Divertirmi”. La domanda era inevitabile, e la risposta è stata netta, limpida, senza lasciare spazio a interpretazioni. “ Non c’è stato nessun problema con Conte “, ha dichiarato il fuoriclasse belga. “Io sono un vincente, voglio giocare a calcio e fare la differenza, non ho avuto nessun problema con lui e con la squadra. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

