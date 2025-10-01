De Bruyne ispira Hojlund colpisce | lo Sporting si arrende al Maradona

Vittoria fondamentale del Napoli in Champions League. Dopo il ko all'esordio contro il Manchester City, gli uomini di Antonio Conte reagiscono davanti al proprio pubblico superando lo Sporting Lisbona 2-1 al Diego Armando Maradona. Protagonisti assoluti della serata Rasmus Hojlund, autore di una doppietta, e Kevin De Bruyne, decisivo con due assist che hanno illuminato la notte europea degli azzurri. Partita subito intensa e di grande ritmo, con il Napoli che passa al 36' grazie a una ripartenza perfetta: Anguissa apre il campo, De Bruyne serve l'assist e Hojlund batte Rui Silva con freddezza.

