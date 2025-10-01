De Bruyne incanta Hojlund segna | il Napoli manda ko lo Sporting prima gioia Conte
Una doppietta del danese, con due assist del belga, regala al tecnico azzurro i primi 3 punti in Champions. Di Politano l'ingenuità che ha portato al rigore del momentaneo pari siglato da Suarez.
