De Bruyne incanta Hojlund segna | il Napoli manda ko lo Sporting prima gioia Conte

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una doppietta del danese, con due assist del belga, regala al tecnico azzurro i primi 3 punti in Champions. Di Politano l'ingenuità che ha portato al rigore del momentaneo pari siglato da Suarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

de bruyne incanta hojlund segna il napoli manda ko lo sporting prima gioia conte

© Gazzetta.it - De Bruyne incanta, Hojlund segna: il Napoli manda ko lo Sporting, prima gioia Conte

In questa notizia si parla di: bruyne - incanta

Napoli, De Bruyne incanta in ritiro. Ma Lukaku spreca a porta vuota

Napoli, De Bruyne come… Maradona: palleggia di stinco e incanta i tifosi

Napoli, De Bruyne incanta tutti: il tacco da sogno è solo l'inizio

de bruyne incanta hojlundDe Bruyne incanta, Hojlund segna: il Napoli manda ko lo Sporting, prima gioia Conte - Una doppietta del danese, con due assist del belga, regala al tecnico azzurro i primi 3 punti in Champions. Scrive msn.com

de bruyne incanta hojlundIl Napoli batte lo Sporting, prima vittoria in Champions: De Bruyne ricama calcio, Hojlund devastante - Gli assist del belga e le incursioni dell’attaccante mandano i lusitani al tappeto. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Incanta Hojlund