De Bruyne illumina e si prende la scena | prima vittoria in Champions per il Napoli

Il ruggito del campione. La risposta sul campo a tante chiacchiere inutili e stucchevoli. Kevin De Bruyne si carica sulle spalle il Napoli e mette la sua firma indelebile sul primo successo stagionale in Europa degli azzurri, che battono per 2-1 al Maradona lo Sporting Lisbona al termine di un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, De Bruyne illumina la seconda giornata azzurra: visite mediche e nuovi volti

Sto sentendo molte critiche su questo calciatore. "Non corre". "Non illumina". "Non fa gioco". Ieri vi informo che ha corso 11 km. Forse male? Questo non so dirlo, ma più che altro credo che si stia esagerando con la storiella che De Bruyne non possa essere un

#DeBruyne non illumina, ma è l'allenatore in campo: i voti dei quotidiani

Il cinque con Conte e l'urlo del Maradona: De Bruyne si prende Napoli - A seguito della sostituzione all'ottantesimo, De Bruyne ha ricevuto il cinque da Conte.

De Bruyne se la prende con Conte dopo la sostituzione in Milan-Napoli: cosa ha detto - L'ex centrocampista del Manchester City non è sembrato accogliere bene la scelta: ha abbandonato il campo di San Siro borbottando qualcosa e gesticolando