De Bruyne eguaglia i grandi del calcio | è successo durante Napoli – Sporting

Champions League, Kevin De Bruyne ha eguagliato due grandi del calcio: è successo durante Napoli-Sporting Lisbona. Il Napoli di Antonio Conte è impegnato in campo contro lo Sporting Lisbona per il match valevole la seconda giornata di Champions League. I partenopei stanno conducendo la partita grazie al gol di Hojlund su grande assist di Kevin De Bruyne. Il belga sembra essersi lasciato alle spalle l’ultima polemica di San Siro ed ha stappato un record molto importante. De Bruyne da record: eguagliati Iniesta e Zidane. Con l’assist di questa sera, l’ex calciatore del Manchester City ha eguagliato Zinedine Zidane e Andrés Iniesta rispetto al numero di assist forniti: ben 26. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

