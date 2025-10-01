De Bruyne è un problema tattico non caratteriale Conte lo faccia ruotare in panchina e torni al 4-3-3 Libero

Il caso De Bruyne ormai appassiona anche a livello nazionale. Ovviamente e comprensibilmente. Ne scrive anche Libero con Claudio Savelli. Dopo la reazione stizzita del belga alla sostituzione nella partita contro il Milan, il “chiarimento” c’è stato, ma le parole del mister nella conferenza di ieri sono state un monito inequivocabile: «Chi mi conosce sa il mio punto di vista su questi comportamenti, chi non mi conosce incappa in qualche errore. Sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Bruyne è un problema tattico, non caratteriale. Conte lo faccia ruotare in panchina e torni al 4-3-3 (Libero) - 1 asimmetrico nato proprio per De Bruyne sta privando la squadra delle armi decisive, e pure della sua "rotondità", del suo equilibrio.

