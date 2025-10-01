De Bruyne deluso dopo il cambio ma Conte placa tutto | Amnistia già lunedì

Forzazzurri.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i giorni successivi alla sconfitta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

de bruyne deluso dopo il cambio ma conte placa tutto amnistia gi224 luned236

© Forzazzurri.net - De Bruyne deluso dopo il cambio, ma Conte placa tutto: “Amnistia già lunedì”

In questa notizia si parla di: bruyne - deluso

de bruyne deluso dopoDe Bruyne se la prende con Conte dopo la sostituzione in Milan-Napoli: cosa ha detto - L'ex centrocampista del Manchester City non è sembrato accogliere bene la scelta: ha abbandonato il campo di San Siro borbottando qualcosa e gesticolando ... Da fanpage.it

de bruyne deluso dopoDe Bruyne, il broncio è andato via! Il Mattino: "Lascia intendere di essere permaloso" - Un Kevin De Bruyne col broncio dopo il cambio col Milan e il disappunto mostrato per la scelta di Antonio Conte. Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Deluso Dopo